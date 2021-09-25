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NBA／厄文爆沒接種疫苗 恐被禁止主場出賽

體育新聞組╱綜合報導
厄文被爆尚未接種疫苗，恐將影響正式出賽。（Getty Images）
厄文被爆尚未接種疫苗，恐將影響正式出賽。（Getty Images）

就《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）得到的消息指出，雖然聯盟已經有90%的球員已經完全接種新冠肺炎疫苗，而且隨著季前訓練營即將展開，剩下球員勢必會陸續完成接種。不過現階段還是有部分球員沒有接種疫苗，這將會觸犯各州相關的防疫規定，進而影響到正式出賽。

消息人士透露，向來爭議不斷的籃網球星厄文（Kyrie Irving）就是其中之一，儘管籃網球團和厄文本身都拒絕對疫苗接種情況發表任何說法。

以紐約的防疫規定來看，球員必須完成疫苗接種後才能參加新賽季的活動。未接種疫苗的球員，必須得到宗教或醫學方面的豁免權才能在主場比賽中登場。倘若厄文真的沒有接種疫苗，很可能會被禁止在主場出賽。

籃網總管馬克斯（Sean Marks）在接受採訪時表示，如果球隊今天就展開訓練，礙於紐約的防疫規定，「球隊部分球員將無法參加。」

「我不會深入了解是有哪些，但我們對陣中每個人之後被允許出席訓練營一事充滿信心。」馬克斯說：「基於各種原因，我不會透露細節，但我認為我們都明白其中的利害關係。」

根據聯盟頒布的新冠肺炎檢測協議，完全接種過疫苗的球員將無需接受任何例行性的檢測，而沒有完全接種疫苗的球員則需要在訓練日或出征客場前出示一次陰性檢測結果，同時在比賽日當天必須出示兩次陰性檢測結果。

疫苗 檢測 厄文

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