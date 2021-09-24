我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN主播葛謨遭前任ABC女主管指控性騷擾

恒大危機 反映中國致力控制多年的債務潮

NBA／厄文不接種疫苗 恐被籃網禁止主場出賽

記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文。（Getty Images）
厄文。（Getty Images）

就《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）得到的消息指出，雖然聯盟已經有90%的球員已經完全接種新冠肺炎疫苗，而且隨著季前訓練營即將展開，剩下球員勢必會陸續完成接種。不過現階段還是有部分球員沒有接種疫苗，這將會觸犯各州相關的防疫規定，進而影響到正式出賽。

消息人士透露，向來爭議不斷的籃網球星厄文（Kyrie Irving）就是其中之一，儘管籃網球團和厄文本身都拒絕對疫苗接種情況發表任何說法。

以紐約的防疫規定來看，球員必須完成疫苗接種後才能參加新賽季的活動。未接種疫苗的球員，必須得到宗教或醫學方面的豁免權才能在主場比賽中登場。倘若厄文真的沒有接種疫苗，很可能會被禁止在主場出賽。

籃網總管馬克斯（Sean Marks）在接受採訪時表示，如果球隊今天就展開訓練，礙於紐約的防疫規定，「球隊部分球員將無法參加。」

「我不會深入了解是有哪些，但我們對陣中每個人之後被允許出席訓練營一事充滿信心。」馬克斯說：「基於各種原因，我不會透露細節，但我認為我們都明白其中的利害關係。」

根據聯盟頒布的新冠肺炎檢測協議，完全接種過疫苗的球員將無需接受任何例行性的檢測，而沒有完全接種疫苗的球員則需要在訓練日或出征客場前出示一次陰性檢測結果，同時在比賽日當天必須出示兩次陰性檢測結果。

疫苗 檢測 厄文

上一則

MLB／太空人怕了？大谷翔平開轟後 2場7次保送

下一則

NBA／好消息 柯瑞尾椎傷勢已復元 不影響新賽季

延伸閱讀

AZ研發者：新冠不太可能再致命突變 只會變感冒

AZ研發者：新冠不太可能再致命突變 只會變感冒
施打加強針 加州準備好了

施打加強針 加州準備好了
洛杉磯縣仍著重普及第1針

洛杉磯縣仍著重普及第1針
警官爸爸染疫亡 新州男孩12歲生日願望：接種疫苗

警官爸爸染疫亡 新州男孩12歲生日願望：接種疫苗

熱門新聞

瑞度卡努美網賽後參訪紐約證交所。（美聯社）

網球／瑞度卡努載譽歸國 母親下餃子慶祝

2021-09-18 02:25
戴維斯。（美聯社）

NBA／湖人戴維斯結婚了 新娘嬌小 身高只到他肩膀

2021-09-19 08:53
瑞度卡努是美網新科球后。（歐新社）

網球／瑞度卡努奶奶曾要她放棄打球：健康更重要

2021-09-18 19:35
美網公開賽冠軍、18歲英國網球小將瑞度卡努配戴了價值約1萬7000英鎊的Tiffany & Co.耳環，並穿上香奈兒（Chanel）黑白套裝出席紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。美聯社

網球／瑞度卡努名利雙收 Tiffany送上逾10萬肥約和珠寶

2021-09-23 08:40
莎拉波娃與小威(左)合影。（取材自推特）

網球／莎娃自傳揭當年「小威恨我」如今曬照心結不再

2021-09-21 20:40
周杰倫夫妻現身巴黎看梅西踢球。(取材自巴黎聖日耳曼微博)

足球／梅西巴黎主場首秀 觀眾席驚見周杰倫

2021-09-20 00:11

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股