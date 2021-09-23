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NBA／肯定厄文關鍵影響力 名人堂球星：籃網沒他難奪冠

記者黃耿誼／綜合報導
籃網球星厄文。（Getty Images）
籃網球星厄文。（Getty Images）

名人堂球星I.湯瑪斯（Isiah Thomas）接受前NBA球員E.湯瑪斯（Etan Thomas）的採訪時，就談到有關對於籃網球星厄文（Kyrie Irving）的想法。

「微笑刺客」I.湯瑪斯先是說到厄文不斷登上新聞版面的事：「我尊重他在這一切的獨立性，就像是我們做為一個職業球員、做為人、父親或是兄弟，我們有時候都會犯錯。與此同時，媒體有時也會犯錯。當媒體因犯錯被糾正時，他們的反應大概是：『你怎麼敢？』」

「其中一邊會犯錯，而另一邊也會」，I.湯瑪斯繼續說道：「所以當我犯錯時別激動的斥責我，而當你犯錯時就安靜就好。你接收到我的資訊、想法和意圖，不論是誰告訴你的，都可能不是正確的。現在這是我說的，這是來自我的聲音，並不是什麼消息來源。所以請尊重我的聲音，而這也是厄文所說的，他總是真實的表達自己的想法。」

接著I.湯瑪斯更是肯定厄文在場上的影響力：「詹姆斯（LeBron James）率領了騎士逆轉擊敗73勝的勇士，而詹姆斯在各項統計數據都居於榜首。但是如果沒有厄文騎士將無法奪冠。幫我記錄下來，如果沒有他，籃網以目前的方式建隊，是沒有辦法奪冠的。 」

厄文 勇士 NBA

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