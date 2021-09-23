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NBA／籃網用厄文換西蒙斯？遭杜蘭特否決

財經新聞組／綜合報導
杜蘭特不同意籃網交易哈登。（路透）
杜蘭特不同意籃網交易哈登。（路透）

費城76人隊一直在努力尋求交易西蒙斯（Ben Simmons），一度看上離開休士頓火箭隊的哈登（James Harden），和恩比德（Joel Embiid）組成雙箭頭以贏得冠軍。

由於哈登最終被交易到布魯克林籃網隊，76人無法得到哈登。但它們將目光投向籃網隊的另一位爆炸性外線射手：厄文（Kyrie Irving）。

知名體育媒體《ESPN》球評史密斯（Stephen A.Smith）22日指出，籃網隊原本與費城達成協議，將厄文送到76人隊以換取西蒙斯。但這件事未能成真的一個重要原因，是籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）投下反對票並且不希望它發生。

他說，原本這是可能發生的，厄文可能被交易至費城，但籃網總管馬克斯（Sean Marks）就是做不到，因為KD說不行。KD的態度就是「厄文哪裡都不會去」。「我的消息來源指出，費城雖可能會拒絕，但我保證，如果不是杜蘭特，籃網隊會很有興趣達成交易。」

目前還不清楚這是在哈登交易之前還是之後，但可以肯定的是，76人仍在尋找一名外線得分手來與恩比德搭檔。雖然西蒙斯很有天賦，但有些明顯的局限性，在季後賽成為一個大問題。獲得像厄文這樣的球員可以解決很多這種問題。

厄文 費城 季後賽

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