籃球／林書豪推特發聲：希望更多國家有疫苗

林書豪。（取材自微博）

華裔籃球明星林書豪 今天在推特（Twitter）上轉貼聯合國 兒童基金會的影片，發文強調疫苗 公平分配的重要性，「希望看到更多國家有疫苗可用」。

33歲的林書豪擁有10年美國職籃NBA經驗，去年在美國的發展聯盟等待機會未果，今年8月準備重返中國職籃CBA聯賽，但抵達上海後，在隔離期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），於9月初痊癒出院。

林書豪在推特上經常為美國亞裔發聲，同時是聯合國兒童基金會（UNICEF）的支持者。他今天轉貼聯合國兒童基金會執行主任佛爾（Henrietta Fore）的談話影片，也發表自己對疫苗公平性的看法。

Having had COVID, it’s something I would not wish on ANYONE. The need for vaccine equity is greater than ever to protect more people around the world. Hoping to see more countries with available vaccines #DonateDosesNow! #COVIDSummit #UNGA https://t.co/7SP2wcR0B5 — Jeremy Lin (@JLin7) September 23, 2021

林書豪的英文推文說：「感染過COVID，是我最不想要任何人也遇上的事。為了保護全世界更多的人，我們對疫苗公平性的需要比過去任何時候都要強大。希望看到更多國家有疫苗可以用。」

文末標註「現在就捐疫苗」、「COVID高峰會」、「聯合國大會」等主題標籤。

聯合國兒童基金會執行主任佛爾在影片中呼籲，全世界的富裕國家和全球化企業一起合作，捐贈更多疫苗以終結這場疫情。聯合國兒童基金會已經協助COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）運送2.8億劑疫苗到141個國家。

佛爾表示，COVAX所做的是一個好的開始，但還不夠，最主要的原因是疫苗分配不公平；「幾個最富有的國家買走了大多數的疫苗，對比中高收入國家一劑接種率達82%，在低收入國家已接種一劑的人口不到2%」。

佛爾提到，在七大工業國集團（G7）高峰會上，這些疫苗供應充足的國家承諾再捐10億劑疫苗，但這項承諾只兌現了12%。她要求各國政府、大型企業與跨國組織共同合作，加速疫苗公平分配以終結疫情。