籃球／林書豪推特發聲：希望更多國家有疫苗

華裔籃球明星林書豪 今天在推特(Twitter)上轉貼聯合國 兒童基金會的影片,發文強調疫苗 公平分配的重要性,「希望看到更多國家有疫苗可用」。

33歲的林書豪擁有10年美國職籃NBA經驗,去年在美國的發展聯盟等待機會未果,今年8月準備重返中國職籃CBA聯賽,但抵達上海後,在隔離期間確診COVID-19(2019冠狀病毒疾病),於9月初痊癒出院。

林書豪在推特上經常為美國亞裔發聲,同時是聯合國兒童基金會(UNICEF)的支持者。他今天轉貼聯合國兒童基金會執行主任佛爾(Henrietta Fore)的談話影片,也發表自己對疫苗公平性的看法。

Having had COVID, it’s something I would not wish on ANYONE. The need for vaccine equity is greater than ever to protect more people around the world. Hoping to see more countries with available vaccines #DonateDosesNow! #COVIDSummit #UNGA https://t.co/7SP2wcR0B5