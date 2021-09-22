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NBA／獲新帥畢拉普斯賞識 諾基奇：我的機會來了

體育新聞組╱綜合報導
拓荒者中鋒諾基奇（左）獲新帥畢拉普斯賞識重用。 (Getty Images)
拓荒者中鋒諾基奇（左）獲新帥畢拉普斯賞識重用。 (Getty Images)

里拉德（Damian Lillard）曾一度公開表明，不滿意拓荒者現有陣容實力，掀起交易流言風暴，雖他之後幾次澄清沒有離開念頭，但新主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）勢必得用現有菜色炒出新花樣，他對拓荒者新賽季規畫也已有了想法。

畢拉普斯透露，他認為中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）會是一大關鍵，「我希望從諾基奇身上挖掘出更多，他是絕大多數球隊缺乏武器。我對於可以執教他感到非常振奮，我相信我們新賽季可以見識到諾基奇最強一面」，他也強調雙方已有討論。

「我告訴他，我知道他明年要成為自由球員，一定希望有出色賽季，而我也需要他繳出優異成績，我們彼此需要。所以我會給他每個機會展現自己，我要他保持專注，達到該有體態，因為我會給他可以承受得最多的上場時間」，畢拉普斯說。

諾基奇對於畢拉普斯賞識也倍感欣喜，直言：「老實跟你們說，畢拉普斯來當教練，大概是除了跟里拉德（Damian Lillard）當隊友外，我生涯碰上最好的事了。他來之後所講的事讓我從未對籃球感到這麼振奮，我知道我的機會來了。」

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