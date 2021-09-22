NBA／15年轉戰6隊 37歲三分射手瑞迪克退休

在NBA打滾15年，瑞迪克宣布退休。（路透）

老將射手瑞迪克（JJ Redick）21日在他主持的播客中宣布退休。

瑞迪克在NBA打滾15年，在2020-21賽季遭紐奧良鵜鶘隊和達拉斯獨行俠隊先後釋出，在休賽期成為自由球員。他上月在播客中說正在考慮下賽季的簽約球隊，甚至可能在賽季中期才加入球隊。

在退役聲明中，瑞迪克說希望上個賽季是最後一年，但不確定結果竟是如此。離開家人、處理傷痛和新冠疫情協議並在球場上奔跑都不容易。他花了很多時間思考。

37歲的瑞迪克在2000年代初是杜克大學的超級射手，在大四時獲選為年度全國大學最佳球員。2006年，奧蘭多魔術隊在第 11順位選秀選中他，他為球隊效力6 1/2個賽季。2009年，在魔術隊時打進職涯唯一一次總決賽，但以1-4敗給布萊恩（Kobe Bryant）領軍的洛杉磯 湖人隊。

自2013年賽季中交易至密爾瓦基公鹿隊後，他還在洛杉磯快艇 隊度過4個賽季，之後2個賽季效力費城 76人隊，1 1/2賽季效力紐奧良鵜鶘隊。鵜鶘隊在去年春天交易大限前將他交易到達拉斯。

雷迪克是聯盟最好的三分射手之一，在2015-16賽季以47.5%的三分命中率領先聯盟。職涯命中率為41.5%，場均上陣25.5分鐘，得到12.8分、2籃板和2助攻。