運動博奕數據分析公司Sportradar日前成功在美國 上市,投資者之一的退役球星喬丹 (Michael Jordan)也現身紐約 華爾街納斯達克證券所,參與敲鐘儀式。

一同參與者還有獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)與巫師老闆里昂西斯(Ted Leonsis)等富豪,根據路透報導,Sportradar在美掛牌後市值估算高達80億美元。

美國近年各州積極推動運動博奕合法化,各大職業運動都盼能在此蓬勃發展的新興市場分杯羹,NBA同樣也積極計畫,包括將官方數據授權指定博奕合作夥伴。

