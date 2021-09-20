NBA／「拿下口罩別恐懼」推文引發論戰 厄文急澄清

厄文（左）強調推文本意完全遭誤解。（美聯社）

福斯體育節目名嘴萊特（Nick Wright）日前爆料，直指厄文 （Kyrie Irving）聲稱若遭籃網交易就打算退休 ，而厄文本人對此也很快跳出來否認，還批評萊特是傀儡，只是與此同時他自己推特發文也引發爭議，讓厄文趕緊自清。

厄文爭議發言來自一則發文表示：「我的口罩 拿下來了，現在是時候也拿下你的，別有任何恐懼。」由於美國每日確診人數仍非常可觀，且民眾對該不該戴口罩往往造成對立激辯，厄文這話看似很可能引發論戰，但他強調本意完全遭誤解。

My mask is off. Now take yours off. No fear. — A11Even (@KyrieIrving) September 15, 2021

原因就出在於英文口罩與面具都是同一個詞「Mask」，厄文澄清說：「我是指拿下面具，你不該裝作不是自己真正模樣且自我欺騙，唯有你發覺真實自我，你才能沒有恐懼，這社會有很多人都戴著面具隱藏自我，我講的話這無關防疫。」

至於跟名嘴萊特之間隔空放話，雖然厄文自己已經出面駁斥，萊特顯然沒有退讓打算，他繼續回應：「這就是代表厄文的人士告訴人們的說法，如果籃網交易他，他就會直接選擇退休，厄文知道這是事實真相，我也知道這是事實真相。」