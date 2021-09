NBA／「拿下口罩別恐懼」推文引發論戰 厄文急澄清

福斯體育節目名嘴萊特(Nick Wright)日前爆料,直指厄文 (Kyrie Irving)聲稱若遭籃網交易就打算退休 ,而厄文本人對此也很快跳出來否認,還批評萊特是傀儡,只是與此同時他自己推特發文也引發爭議,讓厄文趕緊自清。

厄文爭議發言來自一則發文表示:「我的口罩 拿下來了,現在是時候也拿下你的,別有任何恐懼。」由於美國每日確診人數仍非常可觀,且民眾對該不該戴口罩往往造成對立激辯,厄文這話看似很可能引發論戰,但他強調本意完全遭誤解。

My mask is off. Now take yours off. No fear.