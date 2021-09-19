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圖輯／密密麻麻的海地難民跨河...「回去死路一條」

NBA／湖人戴維斯結婚了 新娘嬌小 身高只到他肩膀

體育新聞組／綜合報導
戴維斯。（美聯社）
戴維斯。（美聯社）

洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）18日結婚，他與妻子相戀多年，已經育有一兒一女，包括詹姆斯LeBron James）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、達德利（Jared Dudley）等NBA球星都有參加婚禮。

婚禮現場，戴維斯深情獻唱並單膝跪地擁吻自己的妻子，這一瞬間讓很多球迷羨慕不已。

戴維斯與妻子交往時非常低調，女方並非名模，而是在一家餐廳做服務工作，兩人平時很少在公開場合一同出現，也幾乎不在社交媒體秀恩愛。

洛杉磯 湖人 工作

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