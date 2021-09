NBA／湖人戴維斯結婚了 新娘嬌小 身高只到他肩膀

洛杉磯湖人 隊球星戴維斯(Anthony Davis)18日結婚,他與妻子相戀多年,已經育有一兒一女,包括詹姆斯LeBron James)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、達德利(Jared Dudley)等NBA球星都有參加婚禮。

婚禮現場,戴維斯深情獻唱並單膝跪地擁吻自己的妻子,這一瞬間讓很多球迷羨慕不已。

戴維斯與妻子交往時非常低調,女方並非名模,而是在一家餐廳做服務工作 ,兩人平時很少在公開場合一同出現,也幾乎不在社交媒體秀恩愛。

Anthony Davis SINGING at his wedding 🎤@AntDavis23 (via @Timfraz23) pic.twitter.com/6xVRYgjPom