NBA／湖人戴維斯結婚了 新娘嬌小 身高只到他肩膀
洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）18日結婚，他與妻子相戀多年，已經育有一兒一女，包括詹姆斯LeBron James）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、達德利（Jared Dudley）等NBA球星都有參加婚禮。
婚禮現場，戴維斯深情獻唱並單膝跪地擁吻自己的妻子，這一瞬間讓很多球迷羨慕不已。
戴維斯與妻子交往時非常低調，女方並非名模，而是在一家餐廳做服務工作，兩人平時很少在公開場合一同出現，也幾乎不在社交媒體秀恩愛。
Anthony Davis SINGING at his wedding 🎤@AntDavis23 (via @Timfraz23) pic.twitter.com/6xVRYgjPom— Overtime (@overtime) September 19, 2021
Congratulations @AntDavis23!! pic.twitter.com/IWVyQXxHIt— John Calipari (@UKCoachCalipari) September 19, 2021
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