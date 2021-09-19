我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

「籃網三個和尚沒水喝」 柏金斯看好安比德奪MVP

體育新聞組／綜合報導
安比德上季場均28.5分，在中鋒位置上頗具宰制力。（路透）
安比德上季場均28.5分，在中鋒位置上頗具宰制力。（路透）

「ESPN」日前公布了年度獎項的預測，其中在年度MVP方面，杜蘭特（Kevin Durant）獲得多數專家的認同，力壓群雄，被看好能夠贏得生涯第二座MVP，不過球評柏金斯（Kendrick Perkins）卻有不同的看法。

柏金斯在出席一檔節目中透露了他心中新賽季年度MVP的人選。「新賽季的MVP不會是杜蘭特（Kevin Durant），不會是詹姆斯（LeBron James），不會是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）或戴維斯（Anthony Davis），不會是厄文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）。當你球隊裡面有三巨頭，你很難得到MVP。」

基於這樣的想法，柏金斯反而認為安比德（Joel Embiid）更有機會衝出重圍。「我覺得安比德會是新賽季的年度MVP。我不清楚西蒙斯（Ben Simmons）的問題該如何解決，但安比德上季在MVP票選中居第2，新賽季他可以拿出更好的表現，進一步把球隊扛在肩上。我聽說他狀態很不錯，而費城有機會成為東區前3名的球隊。」

費城 厄文

上一則

場邊人語／沼澤接戰 比誰剽悍

下一則

基德讚唐西奇：不可思議的22歲年輕球員

延伸閱讀

NBA／MVP不是杜蘭特？球評點出關鍵、更看好安比德

NBA／MVP不是杜蘭特？球評點出關鍵、更看好安比德
NBA／ESPN新賽季預測：看好杜蘭特奪MVP

NBA／ESPN新賽季預測：看好杜蘭特奪MVP
NBA／詹皇在位太久？柏金斯籲杜蘭特接班「現役最強」

NBA／詹皇在位太久？柏金斯籲杜蘭特接班「現役最強」
NBA／米爾斯加盟籃網 靠杜蘭特給信心

NBA／米爾斯加盟籃網 靠杜蘭特給信心

熱門新聞

瑞度卡努賽後笑捧美網獎盃。(美聯社)

瑞度卡努：不想讓爸爸知道秘密時，就和媽媽說中文

2021-09-12 14:44
「證件妹」吳佳穎外型亮眼，東京奧運後擄獲大票粉絲。（記者劉肇育／攝影）

台灣射擊「證件妹」紅到日本 吳佳穎秀美腿日媒讚女神

2021-09-14 08:46
中國選手張帥(左)、澳洲選手斯托瑟奪下美網女雙冠軍。(Getty Images)

美網／張帥、斯托瑟歷經3盤大戰 奪下女雙冠軍

2021-09-12 15:10
瑞度卡努美網賽後參訪紐約證交所。（美聯社）

網球／瑞度卡努載譽歸國 母親下餃子慶祝

2021-09-18 02:25
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將瑞度卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）

美網／天才少女「英國楊丞琳」奪冠 笑領250萬元獎金

2021-09-11 20:18
約克維奇在美網冠軍戰第三盤局間休息時，在場邊忍不住蓋著毛巾掩面痛哭。(美聯社)

美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷

2021-09-14 13:53

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點