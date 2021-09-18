NBA／力讚唐西奇表現 基德：不可思議的22歲天才

唐西奇今年東京奧運時帶領斯洛維尼亞打出隊史最佳表現。(路透)

年僅22歲的唐西奇（Luka Doncic）除了逐步躍居聯盟頂尖球星之列，今年東京奧運 更帶領斯洛維尼亞打出隊史最佳表現，加上過去在歐錦賽和歐洲職業聯賽的成熟表現，儼然已經成為世界籃壇最獨特的少年天才球星。

放眼新賽季，唐西奇將和新主帥基德（Jason Kidd）共圖大業，在兩人正式合作之前，基德也對這名當家球星讚不絕口。

「他是一個多麼不可思議的22歲年輕球員，他比實際年齡要更有智慧，我很高興能夠執教他。」基德說。

唐西奇在今年休賽季和球隊達成以五年2.07億美元的續約協議，當時獨行俠由老闆庫班（Mark Cuban）領軍，大陣仗前往斯洛維尼亞洽談，展現滿滿誠意。

回憶當時情景，基德表示：「斯洛維尼亞是一個美麗的國家，我和Luka共進晚餐，參加了記者會，我們玩得很開心。」

對於唐西奇差點帶領斯洛維尼亞拿贏得奧運銅牌，基德則說：「在世界籃球舞台上，我認為唐西奇已經成功了。我的意思是，他並不畏懼這一刻。今年夏天，他帶領國家隊在人們認為不會發生的情況下打進四強，這是不可思議的。」

「他做了所有的事情，他讓這個團隊看起來非常棒。每每他面對全新挑戰時，他總會挺身而出。我認為今年夏天他參與了一次令人難以置信的奧運之旅。」