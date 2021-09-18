NBA／MVP不是杜蘭特？球評點出關鍵、更看好安比德

柏金斯認為安比德(圖)會是新賽季的年度MVP。(路透)

ESPN日前公布了年度獎項的預測，其中在年度MVP方面，杜蘭特（Kevin Durant）獲得多數專家的認同，力壓群雄，被看好能夠贏得生涯第二座MVP，不過球評柏金斯（Kendrick Perkins）卻有不同的看法。

柏金斯在出席一檔節目中透露了他心中新賽季年度MVP的人選。「新賽季的MVP不會是杜蘭特（Kevin Durant），不會是詹姆斯（LeBron James），不會是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）或戴維斯（Anthony Davis），不會是厄文 （Kyrie Irving）和哈登（James Harden）。當你球隊裡面有三巨頭，你很難得到MVP。」

基於這樣的想法，柏金斯反而認為安比德（Joel Embiid）更有機會衝出重圍。「我覺得安比德會是新賽季的年度MVP。我不清楚西蒙斯（Ben Simmons）的問題該如何解決，但安比德上季在MVP票選中居第2，新賽季他可以拿出更好的表現，進一步把球隊扛在肩上。我聽說他狀態很不錯，而費城 有機會成為東區前3名的球隊。」