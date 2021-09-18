NBA／ESPN新賽季預測：看好杜蘭特奪MVP

關於年度MVP預測，《ESPN》看好籃網的杜蘭特能夠奪下生涯第二座MVP。（歐新社資料照片）

距離NBA 新賽季開季僅僅只剩下大約一個月，各隊都準備進入備戰階段，而在新賽季中除了各隊表現令人期待以外，眾家球星在新賽季會有怎樣的發揮，誰又能獲獎受到肯定也是看點之一。對此，《ESPN》便做出一系列的個人獎項預測供球迷參考。

首先關於年度MVP預測，《ESPN》看好籃網的杜蘭特（Kevin Durant）能夠奪下生涯第二座MVP，總分拿到45分，排名第二的則是前幾年完成連霸的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），總分38分；第三則是聲勢奪人的唐西奇（Luka Doncic），他拿到35分的積分。

特別的是，上季首獲MVP的約柯奇（Nikola Jokic）在預測中並未獲得任何第一名的預測選票。此外，柯瑞 （Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）兩位聯盟指標性球星，反倒以10分和7分的總預測分數排進名單中的第6、7名。

另外新人王方面，格林（Jalen Green）與康寧漢（Cade Cunningham）分居預測前二位，格林以超過7成的第一名預測票力壓康寧漢，排名第三的則是魔術的薩格斯（Jalen Suggs）。年度最佳防守球員則是預測以及年度最佳第六人則是預測會由戈貝爾（Rudy Gobert）和克拉克森（Jordan Clarkson）繼續蟬聯。

年度最佳教練的部分，預測看好熱火的史波史特拉（Erik Spoelstra）以些微差距擊敗籃網的奈許（Steve Nash），新上任的塞爾蒂克教頭尤多卡（Ime Udoka）受到專家們的看好占據榜上第三。年度最佳進步獎《ESPN》看好M.波特 （Michael Porter Jr.）拿下，雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和火箭的K.波特（Kevin Porter Jr.）則是在預測榜上分居第二和第三。