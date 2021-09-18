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NBA／與湖人分家…快艇耗資20億 打造新球場

體育新聞組／綜合報導
鮑爾默公布快艇隊新球場名為Intuit Dome。（美聯社）
鮑爾默公布快艇隊新球場名為Intuit Dome。（美聯社）

洛杉磯快艇隊17日在Inglewood舉行奠基儀式，並公布了球場獨家冠名權，讓它們離自有主場越來越近。

全新的球場Intuit Dome計畫在2024-25賽季啟用，快艇隊不必再與湖人隊共用1999年以來的主場史坦波中心（Staples Center）。目前還有WNBA的火花隊和NHL的國王隊仍以史坦波中心為主場。

快艇隊老闆鮑爾默（Steve Ballmer）表示，興建自有主場對快艇隊建立自己的「身份」至關重要，「我們需要宣示：『我們就是我們。我們和其他球員不會在同一個地方比賽。我們將擁有自己的身份。」

鮑爾默說，在歷史上快艇因戰績太糟而常被忽視，但隨著球隊有實力爭奪冠軍，他不希望這種情況繼續下去。

新球場啟用時，快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）剛結果4年合約，並進入1年球員選擇權。雖然2021年季後賽第二輪雷納德因膝傷缺賽，快艇隊仍打進球史第一個西區決賽。預計雷納德將在2021-22賽季大部分時間繼續缺席，以復健其前交叉韌帶損傷。

《ESPN》報導，鮑爾默為這個新球場花了「高達20億元」。這個數字與他在2014年買下球隊時的價格相同。

快艇 鮑爾 國王隊

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