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NBA／五星訓練營 創辦者入名人堂…喬丹曾靠打雜換食宿

體育新聞組／綜合報導
喬丹（左）出席名人堂儀式。（Getty Images）
喬丹（左）出席名人堂儀式。（Getty Images）

美國籃壇耆老加芬克爾（Howard Garfinkel）今年獲得入選名人堂肯定，可惜他在86歲時也就是2016年已經離開人世，典禮現場由美國男籃總監希爾（Grant Hill）、肯塔基男籃教頭卡里帕利（John Calipari）與高中名帥赫利（Bob Hurley）代表。

加芬克爾最大貢獻就是在1966年創立「五星籃球訓練營（Five Star Basketball Camp）」，到了80、90年代替大學教練提供最大招生觀察指標，像喬丹（Michael Jordan）和尤恩（Patrick Ewing）乃至於希爾都是在此嶄露頭角得到關注。

就是在「五星籃球訓練營」發掘希爾的「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）就表示：「從來沒有像這樣東西出現過，每位出色球員都希望參加，每位出色教練也都希望到此，這就是籃球這運動象徵成年的儀式，之前不存在，之後也沒有。」

加芬克爾甚至突發奇想，由於部分球員負擔不起訓練營費用，可以到大食堂幫忙折抵費用，尤英就回憶：「我們是裡頭最出色的球員，同時也是幫忙打雜的人，我可不能想像當今最頂尖的球員去幹這活，但過去是與現在截然不同的年代。」

而不只尤英自己在「五星籃球訓練營」打過雜，他訓練營同梯喬丹也是用同樣方式躋身其中。喬丹更是靠這個訓練營才因此聲名大噪，原本北卡傳奇教頭史密斯（Dean Smith）非常不希望他參加，怕萬一喬丹展露天賦，招生競爭者就會出現。

當年北卡負責招募喬丹的助教威廉斯（Roy Williams）說：「喬丹高中教練問我，該參加哪個訓練營，我跟他推薦了五星，我也幫忙知會加芬克爾，說喬丹會幫忙打雜折抵費用。儘管史密斯很不情願讓他去，但我認為這對喬丹個人很有幫助。」

威廉斯也進一步表示：「喬丹家人因此非常感激我。」而喬丹也從默默無名的高中生，一舉躍上枝頭變鳳凰，威廉斯回憶：「當歷時一周時間的訓練營結束後，一共頒發了五大個人獎項，通通被喬丹一人所包辦。」加芬克爾心血結晶成為「籃球之神」生涯絕佳跳板。

喬丹 威廉 美國

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