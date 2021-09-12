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NBA／萊里當年招兵 借他1枚冠軍戒 波許：今天該還了

記者蔡佳霖／綜合報導
在今年名人堂儀式中，波許是最後一位登場的人。（路透）
在今年名人堂儀式中，波許是最後一位登場的人。（路透）

在今年名人堂儀式中，波許（Chris Bosh）是最後一位登場的人，包括昔日三巨頭詹姆斯（LeBron James）和韋德（Dwyane Wade）都到場見證，而他歸還一枚冠軍戒指給萊里（Pat Riley），也成了演講中一個極具意義的焦點畫面。

波許先是感謝了兩位引薦人萊里和艾倫（Ray Allen），隨後他就講述到萊里當年招募他的故事。

「在我們當時會面即將結束時，他使出了大絕招，將一袋總冠軍戒指直接倒在桌上，然後他拿起了一枚，看著我的眼睛說道，『等我們一起贏得總冠軍戒指，你再還給我。』這實在是太瘋狂了，因為當時我還沒決定要加入熱火。」

波許說：「但這就是萊里。我們一起奪下了總冠軍，而且是完成連霸。不過我到現在還沒把當時他借我的冠軍戒指還他，因為我在等待一個適合的時間點，我覺得現在就是最好的時候了。」

來源：OfficialHoophall

講完之後，波許就拿著冠軍戒指走向萊里，萊里也起身笑著收下，兩人相互擁抱。

談到自己因血栓問題被迫要提前告別球場，波許有感而發地說：「醫生告訴我，我必須做出選擇，是要每次上場打球都冒著生命危險，還是要在31歲宣布退休。」

波許先是感謝了兩位引薦人萊里和艾倫，隨後他就講述到萊里當年招募他的故事。（路透）
波許先是感謝了兩位引薦人萊里和艾倫，隨後他就講述到萊里當年招募他的故事。（路透）

「付出如此多努力和艱困的訓練，做了那麼多去提升自己，終於達到一個頂峰的時候，我當時還有很多想要完成的目標，還有很多想要證明的事情，結果卻突然畫下休止符。」

「面對人生的十字路口，我終於意識到，無論發生什麼事情，每個人都要把握每一天，面對挫折，要將這些挫折化為前進的力量。我想，我所流下的眼淚不會是結束，而是一個新的開始。這不是要讓我停下腳步，這些會讓我更加努力地去工作。」波許說。

退休 工作

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