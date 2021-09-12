我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

NBA／遊戲能力值被降 威廉森不爽

體育新聞組／綜合報導
威廉森數據亮眼，但能力值仍未達預期。（路透）
威廉森數據亮眼，但能力值仍未達預期。（路透）

在「NBA 2K22、正式上市後，球星的能力值成了各界討論的焦點，包括球員本身也是如此。近日在接受採訪時，威廉森（Zion Williamson）就對自己的遊戲數值感到不是很滿意。

威廉森的能力值為89，不過他在「NBA 2K21」的能力值最終是提升到90。

「我之前賽季的能力值還是90，從那之後什麼事也沒發生，我是做了什麼導致數值降低了呢？」威廉森說道。

威廉森在生涯第2個賽季確認了他的鵜鶘陣中的當家地位，出賽61場，平均攻下27分7.2籃板3.7助攻，投籃命中率高達61.1%，並且入選全明星賽。不過威廉森不滿足與此，他期盼能夠持續加強個人能力，持續進化。

「我的目標是讓能力值達到94或95。」威廉森說。

而在先前公佈的數據中，詹姆斯、杜蘭特、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、柯瑞（Stephen Curry）同為96，並列最高等級。但威廉森顯然無法認同樣的數值。

「杜蘭特（Kevin Durant）的能力值應該達到99，我們在上季季後賽已經充分見證了這一點。我認為任何一位尊重籃球比賽的人，應該都能意識到我們看見了多麼偉大的表現。」

威廉森繼續說道：「出於對LeBron的尊重，以及他對於比賽的貢獻，我也覺得他的能力值應該也要99。他對於比賽所做的一切無人能及。」

在兩人之下，威廉森認為安戴托昆波和柯瑞的能力值應該是97或98。「Giannis帶領公鹿拿下總冠軍，贏得很多尊重；柯瑞同樣也要達到97、98，沒有人能做到他達成的事情。」

威廉 柯瑞 NBA

上一則

NBA／願賭服輸…鳳凰城市長 穿公鹿球衣

下一則

NFL專欄／布雷迪指揮若定 完美開幕戰

延伸閱讀

邀三星電子設廠 德州泰勒市提「房地產稅減免」優惠

邀三星電子設廠 德州泰勒市提「房地產稅減免」優惠
柯瑞訪華無功 中學者：美視中為敵人又盼配合 很幼稚

柯瑞訪華無功 中學者：美視中為敵人又盼配合 很幼稚
柯瑞稱氣候非意識形態 王毅：合作不能脫離大環境

柯瑞稱氣候非意識形態 王毅：合作不能脫離大環境
美國氣候特使柯瑞訪中 北京：中美在廣泛領域有利益

美國氣候特使柯瑞訪中 北京：中美在廣泛領域有利益

熱門新聞

北韓今年4月以新冠疫情嚴峻為由拒絕派隊參加東京奧運會，而近日也被國際奧委會也宣布，北韓奧委會的資格會被暫停至2022年底、甚至可能延長，這也代表北韓將不能參加明年2月的北京冬季奧運。（美聯社）

國際奧委會「暫停北韓參賽資格」北京冬奧不能去了

2021-09-08 21:17
西班牙網球好手蒙奎露扎（左），在美網第四輪和捷克好女將雷茨科娃（右）纏戰到紐約當地時間凌晨1點多仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。Getty Images

美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

2021-09-06 11:04
「小蟲」羅德曼當年在賭城放風48小時的荒唐事蹟被搬上大銀幕。（歐新社）

NBA／賭城放風爛醉被喬丹拖回 羅德曼荒唐48小時將登大銀幕

2021-09-06 08:27
中國選手屈子墨/麥建朋在羽球男雙2：0戰勝對手獲得冠軍，為中國拿下最後一面金牌。(路透)

帕運／中國隊96金 連續5屆獎牌榜第1 美國今年第3

2021-09-05 06:27
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將瑞度卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）

美網／天才少女「英國楊丞琳」奪冠 笑領250萬元獎金

2021-09-11 20:18
張帥(右)搭檔斯托瑟闖進美網女雙決賽。（美聯社）

美網／張帥女雙10連勝 再闖大滿貫決賽

2021-09-11 07:17

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市