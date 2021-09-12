NBA／遊戲能力值被降 威廉森不爽

威廉森數據亮眼，但能力值仍未達預期。（路透）

在「NBA 2K22、正式上市後，球星的能力值成了各界討論的焦點，包括球員本身也是如此。近日在接受採訪時，威廉 森（Zion Williamson）就對自己的遊戲數值感到不是很滿意。

威廉森的能力值為89，不過他在「NBA 2K21」的能力值最終是提升到90。

「我之前賽季的能力值還是90，從那之後什麼事也沒發生，我是做了什麼導致數值降低了呢？」威廉森說道。

威廉森在生涯第2個賽季確認了他的鵜鶘陣中的當家地位，出賽61場，平均攻下27分7.2籃板3.7助攻，投籃命中率高達61.1%，並且入選全明星賽。不過威廉森不滿足與此，他期盼能夠持續加強個人能力，持續進化。

「我的目標是讓能力值達到94或95。」威廉森說。

而在先前公佈的數據中，詹姆斯、杜蘭特、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、柯瑞 （Stephen Curry）同為96，並列最高等級。但威廉森顯然無法認同樣的數值。

「杜蘭特（Kevin Durant）的能力值應該達到99，我們在上季季後賽已經充分見證了這一點。我認為任何一位尊重籃球比賽的人，應該都能意識到我們看見了多麼偉大的表現。」

威廉森繼續說道：「出於對LeBron的尊重，以及他對於比賽的貢獻，我也覺得他的能力值應該也要99。他對於比賽所做的一切無人能及。」

在兩人之下，威廉森認為安戴托昆波和柯瑞的能力值應該是97或98。「Giannis帶領公鹿拿下總冠軍，贏得很多尊重；柯瑞同樣也要達到97、98，沒有人能做到他達成的事情。」