NBA／塞爾蒂克羅素再添傳奇 教練身分入選名人堂

羅素。（取材自推特）

籃球名人堂本周末將舉辦儀式正式介紹今年入選者，其中傳奇球星羅素（Bill Russell）過去以球員身份獲此殊榮後，如今將再以教練身份再受名人堂肯定，過去他在1966至1969年間同時擔任教練與球員，率領塞爾蒂克4年奪下3冠。

羅素當時隊友同時也是手下執教的球員，且自己日後成為傳奇名帥的尼爾森（Don Nelson）回憶道：「羅素樣樣精通，他個性很棒，球打得出色又可以執教，我不曉得還能比這更厲害，很多人說好球員當不成好教練，羅素顯然是反例。」

「羅素在當球員跟當教練時都有偉大表現，當然當時也是完美狀況，『紅頭』奧巴赫（Red Auerbach）卸任，換羅素接班，他是塞爾蒂克隊史最重要人物，他也有意願扛下教職，我愛在他手下打球，當然我也非常欣賞他這個人」，尼爾森說。

羅素在60年代接下NBA帥位也極具歷史意義，在種族歧視 風氣依然盛行的當時，且波士頓 情況也十分嚴重，他成為美國 職業聯賽首位黑人教頭無疑帶來巨大衝擊。而羅素自己則強調，他在塞爾蒂克後期兼任2職所取得成功必須歸功大家配合。

「大家都欣然接受我成為教練，他們給我很大尊重，替我打球就跟替奧巴赫打球一樣認真。同時他們知道我手上任務很重，我很感謝他們提供協助，我從未想證明我是天才，所以我接受任何人所伸援手」，羅素解釋，強調上下齊心是成功關鍵。