NBA／聯盟盯上？國王主控福克斯秀肌肉照 慘收藥檢通知

國王「一哥」主控福克斯(De'Aaron Fox)日前在Instagram上放了一張左右手各舉100磅(約45公斤)啞鈴的照片,可以看出他在休賽期間付出了不少努力,他的肌肉 量明顯比上個賽季增加許多,試圖讓自己變得更強壯。不料秀出自己好身材的代價竟是收到NBA 發來的藥檢通知。

福克斯的女友卡德威爾(Recee Caldwell)日前放了一張簡訊的截圖照片,內容就是NBA要求福克斯接受聯盟的藥檢測試,有趣的是,卡德威爾不久前還在Instagram寫下:「福克斯昨天放了肌肉照後,很多人都開玩笑,認為他很快就會收到聯盟的藥檢通知。」沒想到還真的被卡德威爾烏鴉嘴說中,顯然福克斯今夏的身材大改造計畫,引來不少關注和質疑。

Recee Caldwell, a doping control officer for the NBA DM'd De'Aaron Fox about doing an offseason drug test after he posted this picture on Instagram yesterday pic.twitter.com/boNtZYxTdg