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NBA／首位非選秀出身進名人堂 華勒斯靠96梯激勵自已

記者陳元廷／綜合報導
退役球星華勒斯即將入主名人堂，也是唯一落選新秀得主。（歐新社）
退役球星華勒斯即將入主名人堂，也是唯一落選新秀得主。（歐新社）

籃球名人堂這個周末將舉行今年度引薦儀式，讓退役球星鋒華勒斯（Ben Wallace）正式成為首位未經選秀的NBA球員獲此殊榮，他近期受訪就提到未經選秀出身一直激勵鞭策自己，整個球員生涯都是如此。

「那些跟我同屆且在選秀會被挑中的人成為我的動力，這不是針對他們個人，就只是我做事風格，我始終目光緊盯他們，從我進到聯盟直到退休那一天都是如此」，華勒斯透露，而他當初出身正是大名鼎鼎96梯。

星光熠熠的96梯替NBA帶來許多球星，像布萊恩（Kobe Bryant）、艾佛森（Allen Iverson）、艾倫（Ray Allen）、奈許（Steve Nash）等人，華勒斯也談到當年選秀會時自己對落選反應，那就是立刻上健身房報到開始苦練。

「選秀當晚我回到健身房訓練，我立誓要讓每個人知道，他們錯過了我這個人才，於是臥推時候，每做一下我就喊一個當天被選中的人名字，像布萊恩、艾佛森、艾倫、小歐尼爾（Jermaine O'Neal）還是羅因（Shareef Abdur-Rahim）直到沒力為止」，華勒斯回憶。

華勒斯最終成功證明自己絕對有實力與96梯群星相提並論，他在2004年率活塞奪冠，生涯4度獲得年度最佳防守獎肯定，5度入選年度防守第1隊，4度入選全明星賽，其中4度獲得年度最佳防守獎與穆湯波（Dikembe Mutombo）並列聯盟史上最佳紀錄。

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