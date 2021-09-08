NBA／發加護病房自拍「矇眼灌籃王」塞巴洛斯染疫重症

現年52歲的前NBA球星塞巴洛斯自曝確診新冠肺炎，且是重症得接上呼吸器。（截圖自推特）

現年52歲的前NBA球星塞巴洛斯（Cedric Ceballos）在8日於個人推特 上發出自己在加護病房的照片，並在文章內透露自己過去10天因確診新冠肺炎 ，所以都在加護病房與病魔搏鬥。

塞巴洛斯在文章中附上面戴呼吸器的照片並寫道：「第10天在加護病房，新冠肺炎正在痛扁我。我請求所有家人、朋友和祈禱勇士們替我祈禱，希望我趕快復原。若我過去曾對你做過任何不好的事，請允許我在這公開道歉。我的戰鬥還沒結束，謝謝。」

貼文一出太陽官方推特和湖人 老闆巴斯（Jeanie Buss）都在推特上為他送上祝福，並替他祈禱早日康復。塞巴洛斯生涯曾效力太陽六個賽季，之後三個賽季則是替湖人效力，過去塞巴洛斯最著名的就是在1992年全明星賽時，在灌籃大賽上以矇眼灌籃拿下冠軍。