NBA／西蒙斯和76人鬧翻？前球星：不懂他為何拒絕跳投

西蒙斯不喜歡跳投，對此前球星瑞特里夫表示十分不解。（路透）

76人隊球星西蒙斯（Ben Simmons）上季季後賽 以來遭各方質疑、批評，近期更傳出他已和76人隊球團撕破臉，甚至直接請求交易。76人退役球星瑞特里夫（Theo Ratliff）受訪時說：「我真的不懂，為什麼西蒙斯就是拒絕10英尺外的跳投。」

瑞特里夫先是直言西蒙斯和安比德（Joel Embiid）有過節，後來又提到他認為西蒙斯的問題比較大，他說：「西蒙斯你是明星球員，MVP級別的球員，而你所要做的就是練習10英尺外的跳投。」

罰球線到籃框的平面距離約為19英尺，10英尺對NBA 球員來說其實連中距離都不到。瑞特里夫補充，投籃是可以練習的，他也舉前隊友為例，他說：「以前我的隊上也有不擅長跳投的Eric Snow，但他就努力練投籃，練到在關鍵時刻也能投進的水準，所以我真的不懂，為什麼西蒙斯就是拒絕10英尺外的跳投。」

西蒙斯在2018-19賽季投籃命中率為56.3％；兩分球命中率是56.6％；0-3英尺命中率70.6％；3-10英尺命中率42.2％：10-16英尺命中率25.7％；16英尺-三分線命中率10.5；三分命中率0%。而他上季季後賽的罰球命中率更僅有34.2％，創下史上最低紀錄，讓他成為球隊季後賽提前遭淘汰的戰犯，如今傳出已和球隊斷絕聯絡，未來動向值得關注。