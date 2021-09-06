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NBA／湖人籃網軍備競賽 共入選明星賽104次

體育新聞組╱綜合報導
杜蘭特領軍的籃網集結當今最強得分手與老將，陣容非常華麗。（路透）
杜蘭特領軍的籃網集結當今最強得分手與老將，陣容非常華麗。（路透）

在各擁三巨頭的號召下，東西區兩大勁旅湖人和籃網在休賽季展開軍備大競賽，組成全明星陣容，試圖在新賽季攀上冠軍巔峰。

隨著喬丹（DeAndre Jordan）的加盟，湖人大軍一口氣集結8名全明星，分別是安東尼（Carmelo Anthony）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈沃德（Dwight Howard）、亞瑞查（Trevor Ariza）、朗多（Rajon Rondo）、艾靈頓（Wayne Ellington）、貝茲摩（Kent Bazemore）、喬丹。這8人生涯累積入選60次。

籃網則是在近期引進了米爾賽普（Paul Millsap），並迎回原本宣布退休的艾德里奇（LaMarcus Aldridge），加上杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）、葛里芬（Blake Griffin），全隊共6人入選過全明星，合計共44次。

湖人和籃網的球員一字排開合計共入選全明星賽104次，這也讓兩隊早早就成為奪冠呼聲最高的球隊之一。根據運彩網站公布的賠率，籃網高居第一，湖人則是緊追其後。

湖人 喬丹 厄文

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