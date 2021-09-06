NBA／巴克利轟西蒙斯枉領高薪 「要求你投籃就想走人」

日前西蒙斯（Ben Simmons）曾表示自己不願回到76人，傳出甚至可能會不出席訓練營，也讓球隊陷入交易與否的兩難窘境。退役名人堂球星巴克 利（Charles Barkley）日前參加NBC的廣播節目時毫不留情的批評。

巴克利說道：「讓我簡單來說，我們喜歡你並給你2億元。唯一我們要求你做的事就是當個好的籃球員，我們只是要求你投籃，然後你就氣到想離開？這完全是胡扯。我們唯一要求你的一件事就是投球，現在你很生氣只因為我們告訴你：『你必須投籃』，我真的不懂。」

「我每天都被問到西蒙斯的問題，」巴克利繼續說道：「我想最讓費城球迷不開心的是因為西蒙斯會怕。你可以看公鹿的比賽，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也不擅於罰球，但他並不懼怕，他會面對這件事。」

近來有關西蒙斯的交易傳言甚囂塵上，儘管他本人曾說過自己比較想在加州 打球，不過兩支洛杉磯球隊看似無意交易，勇士 雖曾有意，但傳出76人希望可以獲得格林（Draymond Green），而勇士則是堅持要留下格林，雙方難以達成共識。

國王則是不願給出福克斯（De'Aaron Fox）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton），包裹內容也讓76人方面興趣缺缺；其餘像是灰狼和拓荒者也都曾傳出有意交易的消息。