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NBA／喬丹買斷合約 加盟湖人「老兵團」

體育新聞組／綜合報導
喬丹將和活塞達成買斷協議，並計畫加盟湖人。( 路透 )
喬丹將和活塞達成買斷協議，並計畫加盟湖人。( 路透 )

根據報導，活塞透過交易從籃網換來了喬丹（DeAndre Jordan），不過一如先前外界的評估，活塞很快就決定和他達成買斷協議，在度過48小時後，喬丹也將會和湖人簽下一年260萬美元的底薪合約。

活塞在喬丹交易案中送出了歐卡佛（Jahlil Okafor）和唐布亞（Sekou Doumbouya），收下四個未來二輪選秀權和578萬現金。

據悉，喬丹為了恢復自由身，主動放棄了剩餘合約2000萬美元中的400萬美元。

湖人老將底薪軍團再添一名悍將，目前全隊擁有保障合約的球員已經達到14人，還留有補強的空間。

這14人分別是詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、安東尼（Carmelo Anthony）、哈沃德（Dwight Howard）、小加索（Marc Gasol）、亞瑞查（Trevor Ariza）、貝茲摩（Kent Bazemore）、霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）、艾靈頓（Wayne Ellington）、蒙克（Malik Monk）、納恩（Kendrick Nunn）、朗多（Rajon Rondo）、喬丹。

湖人的14人名單中將有8人曾經入選過全明星賽，可謂星光閃耀。

其中詹姆斯累積17次、安東尼10次、衛斯特布魯克9次、戴維斯和哈沃德各8次、朗多4次、喬丹3次、小加索1次。

喬丹 湖人

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