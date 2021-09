詹姆斯(LeBron James)先前決定將23號球衣改為6號,零售商 「Fanatics」在美國 時間星期四正式開始量產這件6號戰袍,並在網路上和實體商店進行銷售。

據一位Fanatics的發言人表示,詹姆斯的6號球衣在網站當日成為銷售最強勁的球衣,預估整個熱銷情況將會延續整個周末假期。

事實上,早在兩年前當戴維斯(Anthony Davis)加盟時,詹姆斯就有意讓出23號,改為過去他所穿的6號,但考量到當時Nike的23號球衣已經庫存量超過8位數,因此暫停了這項計畫。

不過,雖然詹姆斯改回6號球衣,但戴維斯顯然沒有打算更換背號,他在新賽季依然會穿原本的3號球衣。

The first LeBron James No. 6 Lakers jerseys being made today @Fanatics. pic.twitter.com/diNpwgUtVF