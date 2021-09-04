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NBA／藍網交易喬丹到活塞 擬重新簽回艾德里奇

體育新聞組╱綜合報導
籃網隊喬丹被交易到活塞隊。（Getty Images）
籃網隊喬丹被交易到活塞隊。（Getty Images）

NBA官網引述多份媒體報導指出，布魯克林籃網隊交易喬丹（DeAndre Jordan）、4個次輪選秀權和現金至底特律活塞隊，換來歐卡佛（Jahlil Okafor）和唐布亞（Sekou Doumbouya）。

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，活塞計畫買斷資深中鋒喬丹尚有的2年2000萬元薪資合約，讓他成為自由球員，以爭取加盟湖人隊。活塞將買斷喬丹；籃網隊則將可因此省下4700萬元的薪資和交易稅。

在這項交易中，底特律獲得喬丹、2022年第二輪選秀權、自巫師隊取得的2024年次輪選秀權、自勇士隊取得的2025年次輪選秀權，還有2027年次輪選秀權及578萬元。

布魯克林籃網隊則取得歐卡佛和唐布亞。沃納羅斯基報導，籃網隊之後可能會釋出前鋒強森（Alize Johnson）。

沃納羅斯基同時報導，籃網隊打算利用剛獲得的財務彈性以1年260萬元老將合約重新簽回艾德里奇（LaMarcus Aldridge）。艾德里奇上個賽季在籃網隊打了5場比賽後因心律不整宣布退休。但這位7次入選全明星賽的前鋒最近經過體檢獲准重返籃壇，並將再度加入籃網隊。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，36歲的艾德里奇「已獲准再次參加比賽，並通過所有必要的測試」。艾德里奇也發表聲明證實他已通過醫學檢查。

籃網隊在2019年與喬丹簽訂一份4年4000萬元的合約，以杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）為核心進行重建。杜蘭特是喬丹的好友，據傳他和厄文同意降薪，以讓球隊在薪資上限內每年支付喬丹1000萬元。

33歲的喬丹在布魯克林的兩個賽季場均21.9分鐘、得7.9分、8.7個籃板和1次阻攻。

籃網隊打算重簽復出的艾德里奇。（路透）
籃網隊打算重簽復出的艾德里奇。（路透）

喬丹 布魯克林 厄文

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