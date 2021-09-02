我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

NBA／世界杯資格賽抽籤出爐 希爾任美男籃總監首個挑戰

體育新聞組╱綜合報導
名人堂球星希爾是新任的美國男籃總監。（美聯社）
名人堂球星希爾是新任的美國男籃總監。（美聯社）

FIBA國際籃總進行2023年籃球世界杯首輪資格賽小組抽籤，美洲區部分，美國男籃與波多黎各、墨西哥與古巴被分在D組，而這次資格賽共有80支球隊參加，分為4大區且安排於今年11月與明年3月跟6、7月期間舉行。

對於東奧完成奪金任務的美國男籃而言，2023年籃球世界杯將揭開全新時代，一手打造美國男籃復興的總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）已宣告卸任，由NBA退役球星希爾（Grant Hill）接任，負責陣容組建遴選，屆時資格賽會是首先考驗。

由於首輪資格賽時間與NBA賽季相衝，按照慣例美國男籃都是派發展聯盟球員或浪跡海外球員參賽，而教練也是挑像待業中的小范甘迪（Jeff Van Gundy）。至於正賽，美國上次慘以史上最差第7成績作收，或許徵召力度上會有所加強。

至於其他大洲分區，衛冕冠軍西班牙在歐洲分在G組，與馬其頓、烏克蘭與喬治亞同組；亞洲區部分最受矚目者，莫非堪稱死亡之組的B組，包含澳洲、中國與日本和中華隊，2023年籃球世界杯正賽到時候將於日本、印尼與菲律賓舉行。

美國 日本 NBA

上一則

MLB／布里頓左手將動刀本季報銷 「失望這種方式結束」

下一則

足球／110球 C羅打破男子國際賽紀錄

延伸閱讀

五區自行車暢遊開賽 人數大不如前

五區自行車暢遊開賽 人數大不如前
市警高層出席活動未戴口罩 被指違規

市警高層出席活動未戴口罩 被指違規
紐約市警高層公開違反口罩規定 白思豪掩護

紐約市警高層公開違反口罩規定 白思豪掩護
紐約市警施打率僅47% 總局長：支持強制接種

紐約市警施打率僅47% 總局長：支持強制接種

熱門新聞

林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪確診後瘦了 開始在病房徒手訓練

2021-08-28 08:59
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
中國女排主教練郎平將在東京奧運會後退役。（新華社）

「任務完成了」郎平官宣卸任中國女排主教練

2021-09-01 01:03
衛斯特布魯克、哈登。（Getty Images）

NBA／哈登生日 衛少送名表 1隻要價40萬元

2021-08-27 08:57
杜蘭特曾被爆出有吸食大麻的習慣。 （歐新社）

NBA／八成球員有呼麻？杜蘭特好友稱他是「吸麻大戶」

2021-08-28 00:37

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎