NBA／世界杯資格賽抽籤出爐 希爾任美男籃總監首個挑戰

名人堂球星希爾是新任的美國男籃總監。（美聯社）

FIBA國際籃總進行2023年籃球世界杯首輪資格賽小組抽籤，美洲區部分，美國 男籃與波多黎各、墨西哥與古巴被分在D組，而這次資格賽共有80支球隊參加，分為4大區且安排於今年11月與明年3月跟6、7月期間舉行。

對於東奧完成奪金任務的美國男籃而言，2023年籃球世界杯將揭開全新時代，一手打造美國男籃復興的總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）已宣告卸任，由NBA 退役球星希爾（Grant Hill）接任，負責陣容組建遴選，屆時資格賽會是首先考驗。

由於首輪資格賽時間與NBA賽季相衝，按照慣例美國男籃都是派發展聯盟球員或浪跡海外球員參賽，而教練也是挑像待業中的小范甘迪（Jeff Van Gundy）。至於正賽，美國上次慘以史上最差第7成績作收，或許徵召力度上會有所加強。

至於其他大洲分區，衛冕冠軍西班牙在歐洲分在G組，與馬其頓、烏克蘭與喬治亞同組；亞洲區部分最受矚目者，莫非堪稱死亡之組的B組，包含澳洲、中國與日本 和中華隊，2023年籃球世界杯正賽到時候將於日本、印尼與菲律賓舉行。