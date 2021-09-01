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籃球／林書豪要出院了 核酸檢測皆陰性：太感動

記者林則宏／即時報導
早前新冠確診的林書豪預計今日出院。除表達希望繼續征戰CBA，林書豪也持續投入大陸各項公益活動。（取材自新京報）
早前新冠確診的林書豪預計今日出院。除表達希望繼續征戰CBA，林書豪也持續投入大陸各項公益活動。（取材自新京報）

華裔球星林書豪上個月初從舊金山入境中國上海時，隔離期間因被驗出新冠確診入院治療。據新京報報導，林書豪1日晚間接受線上採訪時秀出核酸檢測陰性證明，並宣布將於2日出院。林書豪表示，要克服諸多困難再次回到中國並不容易，但若能征戰新賽季CBA（中國男子籃球職業聯賽），對他而言意義更大。

為備戰CBA新賽季，林書豪日前從舊金山飛往上海後進行隔離，但於8月7日在社交平台上宣布確診新冠肺炎的消息。

林書豪稱，他曾在美國接種新冠疫苗。在出發前的幾次核酸檢測，以及抵達上海後的第一次檢驗都呈陰性反應，當日卻仍接獲確診通知，但強調自己的症狀相當輕微。

新京報指出，經過治療，林書豪上個月下旬就已經沒有症狀。1日，醫院和中國的疾控機關對他進行核酸檢測，結果均呈陰性，可以出院。對此，林書豪說，「我太感動了，太高興了，我很難表達為什麼會情緒這麼激動。」

報導稱，林書豪消瘦了很多，但精神看上去不錯。出院後，他將繼續進行集中隔離觀察。接下來，他計劃開始恢復訓練，將從恢復體重開始為新賽季做準備。

新京報表示，林書豪在症狀消失後就已經在病房裡做一些簡單的徒手訓練。抵達隔離酒店後，林書豪就能進行器械和有球練習，房間面積比病房更大，他還能做折返跑。

報導指出，CBA聯盟尚未公布新賽季是否允許外援參賽。林書豪先前已表態，如果允許，新賽季他將加盟北京首鋼男籃。林書豪坦言，過去一年他的籃球生涯和個人生活都遇到了困難，若能再次站上CBA賽場，將比第一次有更深的意義。

林書豪說，「我希望通過籃球，可以讓全世界了解亞洲文化，尊重亞洲球員。」

新京報稱，林書豪持續參與中國的公益活動。住院期間因近距離感受到醫護人員的艱辛，他曾於8月19日中國醫師節當天，通過中國扶貧基金的天使之家項目，捐助一個鄉村醫療救助站。林書豪的「豪群基金山區球場造新計劃」也在持續推進中。

林書豪 中國 檢測

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