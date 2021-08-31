NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

颶風 艾妲（Ida）登陸美國路易斯安納州 ，帶來驚人狂風暴雨且造成沿海巨浪畫面更讓人心驚，當地居民為防範災難也紛紛提前搶購物資，而有網友就發了張超市貨架幾乎被清空照片，但上頭卻仍剩下部份食物。

這些碩果僅存的食物是戴維斯（Anthony Davis）代言洋芋片，這位貼出照片的網友就表示：「貨架上每種洋芋片都被買走了，除了戴維斯代言的之外，人們寧可在颶風中挨餓也不要買。」會這麼說，當然是戴維斯過去自請交易離開鵜鶘。

戴維斯是2012年以狀元之姿降臨紐奧良，但他效力7年時間後透過經紀人遞出交易請求，之後轉戰湖人行為顯然不被部份在地球迷認同。鵜鶘被迫進入重建，幸運是再獲狀元籤，選中威廉森（Zion Williamson），但他也謠傳有意求去。