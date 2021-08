NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

颶風 艾妲(Ida)登陸美國路易斯安納州 ,帶來驚人狂風暴雨且造成沿海巨浪畫面更讓人心驚,當地居民為防範災難也紛紛提前搶購物資,而有網友就發了張超市貨架幾乎被清空照片,但上頭卻仍剩下部份食物。

這些碩果僅存的食物是戴維斯(Anthony Davis)代言洋芋片,這位貼出照片的網友就表示:「貨架上每種洋芋片都被買走了,除了戴維斯代言的之外,人們寧可在颶風中挨餓也不要買。」會這麼說,當然是戴維斯過去自請交易離開鵜鶘。

戴維斯是2012年以狀元之姿降臨紐奧良,但他效力7年時間後透過經紀人遞出交易請求,之後轉戰湖人行為顯然不被部份在地球迷認同。鵜鶘被迫進入重建,幸運是再獲狀元籤,選中威廉森(Zion Williamson),但他也謠傳有意求去。

⁦⁩Every chip on the aisle goes before anyone wants ⁦@AntDavis23⁩ trash ruffles. People would literally rather starve in this hurricane😂😂😂. ⁦@ProPelsTalk⁩ pic.twitter.com/bPG7yHtSMg