NBA／首披湖人訓練服亮相 安東尼自拍影片問候球迷

安東尼轉戰湖人後首度穿上湖人訓練服亮相。(取材自湖人官方推特)

湖人 今日（31日）放上了一系列「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）練球的側拍照，這是安東尼轉戰湖人後首度穿上湖人訓練服亮相。除此之外，安東尼也自拍一段影片向湖人球迷以及自己的球迷們問好。

安東尼在影片裡說道：「湖人球迷你們好，你們都知道我是誰。我回到球館來這裡訓練一下，一切都很棒，只是想對球迷們致意，不論是湖人球迷、湖人的大家庭，還有所有支持我的球迷們。這將會是個令人興奮的賽季，但一切才剛要開始。

他也繼續表示：「今天開始訓練，我們都會默默努力，而你們將看到我們努力的成果。所以就這樣，我們很快就會再見面，我也很快會再與你們對話且總是保持著愛，再見。」安東尼本季決定攜手好友詹姆斯（LeBron James），無疑是想在個人第19個球季贏來生涯首冠。上賽季在拓荒者擔任板凳要角的安東尼，下賽季將會以何種定位幫助湖人目前仍是未知數。