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NBA／柯瑞跟上NFT潮流 推特新頭像「卡通猴」要價18萬

記者黃耿誼／綜合報導
勇士球星柯瑞也投身NFT行列，成為買家買下虛擬商品。（Getty Images）
勇士球星柯瑞也投身NFT行列，成為買家買下虛擬商品。（Getty Images）

近來NFT（不可替代代幣，Non-Fungible Token）的市場越來越活絡，其中不少也都與NBA有關聯。其中NBA最著名的虛擬商品就是「NBA Top Shot」，像是騎士新秀莫布里（Evan Mobley）就將自己宣布投入選秀會的時刻轉化為商品供以競標。

在近日，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也投身NFT行列，不過他是成為買家買下虛擬商品。

柯瑞在日前將自己推特的頭像換成一隻卡通猴子，而根據區塊鏈網站「The Block」研究總監切馬克（Larry Cermak）的說法，柯瑞所使用的圖像為「Bored Ape Yacht Club」所設計的NFT作品。柯瑞等於是買下其圖片的正版授權並使用，而該作品價值55乙太幣（當時約為18萬美元）。

柯瑞將自己推特的頭像換成一隻卡通猴子，此圖像為「Bored Ape Yacht ...
柯瑞將自己推特的頭像換成一隻卡通猴子，此圖像為「Bored Ape Yacht Club」所設計的NFT作品。 （截圖自柯瑞推特）

其實像是喬丹（Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）三位球星也都有在NFT項目投資；另外勇士也在之前開賣自家過去的冠軍紀念NFT商品，其所得就超過80萬美元。

柯瑞今年休賽季和勇士達成協議，簽下四年2.15億美元的續約合約，這讓他成為史上第一位生涯簽下兩張超過2億美元合約的球員。

柯瑞 NFT 勇士

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