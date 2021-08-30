NBA／柯瑞跟上NFT潮流 推特新頭像「卡通猴」要價18萬
近來NFT（不可替代代幣，Non-Fungible Token）的市場越來越活絡，其中不少也都與NBA有關聯。其中NBA最著名的虛擬商品就是「NBA Top Shot」，像是騎士新秀莫布里（Evan Mobley）就將自己宣布投入選秀會的時刻轉化為商品供以競標。
在近日，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也投身NFT行列，不過他是成為買家買下虛擬商品。
柯瑞在日前將自己推特的頭像換成一隻卡通猴子，而根據區塊鏈網站「The Block」研究總監切馬克（Larry Cermak）的說法，柯瑞所使用的圖像為「Bored Ape Yacht Club」所設計的NFT作品。柯瑞等於是買下其圖片的正版授權並使用，而該作品價值55乙太幣（當時約為18萬美元）。
其實像是喬丹（Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）三位球星也都有在NFT項目投資；另外勇士也在之前開賣自家過去的冠軍紀念NFT商品，其所得就超過80萬美元。
柯瑞今年休賽季和勇士達成協議，簽下四年2.15億美元的續約合約，這讓他成為史上第一位生涯簽下兩張超過2億美元合約的球員。
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