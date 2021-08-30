NBA／稱歐拉朱萬比鄧肯強 歐瑞曾收「死亡威脅」

2017年擔任「ESPN」節目來賓，歐瑞（Robert Horry）比較自己2位前隊友時大膽宣稱，歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）比鄧肯（Tim Duncan）強20倍，這番話當然引起軒然大波，歐瑞事隔幾年回憶往事，就透露當初還收到死亡威脅。

「人們群情激憤，情況實在很瘋狂，我甚至收到死亡威脅。更扯是，當時我跟我太太還被安排要出席在聖安東尼奧1場活動，現場每個人都用不友善眼光看我們呢」，歐瑞表示，他也強調可以體認馬刺 球迷對鄧肯喜愛，但這就是他個人意見。

「鄧肯在聖安東尼奧有神一般地位，不過這就是我的看法，歐拉朱萬更出色，我成長過程偶像就是他，之後也跟他同隊，當然我也跟鄧肯同隊過，他也是很棒球員，但人們卻以為我覺得他不強」，歐瑞說，而他也提出歐拉朱萬勝過鄧肯解釋。

歐瑞強調：「告訴我有誰曾經打給鄧肯說，『請教我怎麼打板投籃還有你的禁區腳步』，在我看來沒人這樣做過，但幾乎每個人都想跟歐拉朱萬學腳步，像布萊恩（Kobe Bryant）還是詹姆斯（LeBron James），假如歐拉朱萬身處這時代，他可能會是史上最偉大的球員。」