NBA／阿茲提克「上身」 太陽新球衣惹議

太陽隊新球季致敬阿茲提克文明。（取材自推特）

太陽在去年推出城市版球衣，採用「The Vally」取代原先的「Suns」，黑底搭配上胸前大塊繽紛色彩，廣受球迷好評。日前太陽球團宣布下賽季將會延用「The Vally」球衣，並宣布另一款正在製作中的球衣，將以阿茲提克文明（Aztlan）為主軸。

太陽球團在官方推特 上說道：「向『The Vally』的祖先致敬，也向我們的墨西哥 和墨西哥裔粉絲致敬，我們每天都會帶著戰士戰鬥的精神奮戰。」不過根據傳說阿茲提克文明是來自美國 南部，後來遵照神的旨意才南遷至墨西哥城，也因此不少球迷為了阿茲提克文明是否真來自亞利桑納爭論不休。

太陽球團對於爭論則是回應道：「部分消息指出阿茲提克的祖先阿茲特蘭在南遷之前是來自亞利桑納的，即使研究仍在進行中，但我們想和球迷公開談論有關這件球衣的設計理念。」

太陽球團之後補充表示，這件球衣的設計是與墨西哥政府代表所合作，且也有與亞利桑納西班牙裔協會和亞利桑納拉丁裔藝術文化中心合作。太陽在下賽季暫時不會穿上這件球衣，球團的設計團隊仍在收集更多意見以決定是否繼續計畫