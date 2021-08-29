NBA／拉文明年拚頂薪 找詹皇好友當經紀人

拉文身價有機會在明年水漲船高。（路透）

NBA 球星拉文（Zach LaVine）先前才剛與經紀公司Innovate Sports和BDA Sports解除合作關係，就有消息傳出，他預定會和知名經紀人保羅（Rich Paul）的Klutch經紀公司簽訂合約。

拉文目前與公牛之間還剩下一年合約，年薪為1950萬元，他將會在明年夏天成為完全自由球員，此時更換新的經紀人，無疑是希望透過保羅的影響力，能夠爭取到頂級合約。

2020-21年賽季，拉文繳出平均27.4分5籃板4.9助攻的成績，投籃命中率達50.7%，三分命中率41.9%，各項數據均寫下生涯新高，更首度入選全明星賽。賽季結束後，拉文加入美國 隊出征東京奧運 ，一圓奧運金牌夢。

保羅是Klutch經紀公司的創辦人，是詹姆斯的好友兼經紀人，Klutch經紀公司成長速度驚人，旗下擁有許多球員，像是拉文的新隊友鮑爾（Lonzo Ball）就是其中之一。

在HoopsHype的經紀人排名中，保羅高居第2，僅次於施瓦茨（Jeff Schwartz）。據統計，保羅旗下的NBA球員在2021-22賽季年薪已經達到3.72億元。