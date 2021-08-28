我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

NBA／八成球員有呼麻？杜蘭特好友稱他是「吸麻大戶」

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特曾被爆出有吸食大麻的習慣。 （歐新社）
杜蘭特曾被爆出有吸食大麻的習慣。 （歐新社）

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）日前與同樣是前NBA球員的哈靈頓（Al Harrington）合夥創立了大麻品牌，後者在節目上爆料有80%的球員都會以某種形式吸食大麻，另外籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）也曾被好友爆料他不但是呼麻大戶，近期還投資了大麻公司。

現年41歲的哈靈頓接受節目「Club Shay Shay」的視訊訪談，他提到現今聯盟中有八成球員在呼麻，只差在「不同形式」，杜蘭特也在近日與「Weedmaps」公司簽下合作協議，欲推廣運動員使用醫療用大麻，他的好友也曾爆料對方的私生活相當無聊，沒事不出門就在家裡吸食大麻。

NBA在過去對於球員吸食大麻採反對態度，然而在近年卻有逐漸放寬的跡象，自從疫情爆發以來聯盟不再實施大麻檢驗，期間也沒有任何球員因吸食大麻而遭到懲處。

大麻 NBA 疫情

上一則

MLB／張育成連3場開轟 繼續推升台將2大紀錄

延伸閱讀

NBA／湯普森秀練投三分影片 杜蘭特轉發打趣虧踩線

NBA／湯普森秀練投三分影片 杜蘭特轉發打趣虧踩線
NBA少見單身貴族 杜蘭特：不急著生子

NBA少見單身貴族 杜蘭特：不急著生子
NBA／杜蘭特離開勇士 格林：管理層搞砸了

NBA／杜蘭特離開勇士 格林：管理層搞砸了
美男籃奧運奪金賺多少？「這數字」杜蘭特8小時能賺到

美男籃奧運奪金賺多少？「這數字」杜蘭特8小時能賺到

熱門新聞

東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩的獎牌被摳下一層皮。(取材自微博)

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

2021-08-24 04:49
南韓射箭選手金優鎮。（歐新社）

南韓射箭大叔「反差帥」年齡驚呆眾人：我還是「歐巴」

2021-08-21 03:01
賈奈特（左起）、艾倫和皮爾斯當年組成「GAP」連線，幫助塞爾蒂克拿下2008年NBA總冠軍。(歐新社)

NBA／賈奈特發這張照片 證明仍不肯原諒艾倫

2021-08-23 19:22
梅西所屬巴黎聖日耳曼，穿著喬丹牌球衣。（歐新社）

足球／梅西轉隊效應 喬丹一周多賺700萬美元

2021-08-22 08:19
梅西在離開巴薩記者會上淚崩，他拭淚的紙巾竟被放在網路上拍賣。（美聯社）

梅西拭淚紙巾 花花公子女郎放話得標 要跳「全裸脫衣舞」

2021-08-24 08:57
柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞爸媽驚傳離婚 結束33年夫妻關係

2021-08-24 01:01

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診