NBA／八成球員有呼麻？杜蘭特好友稱他是「吸麻大戶」

「戰神」艾佛森(Allen Iverson)日前與同樣是前NBA 球員的哈靈頓(Al Harrington)合夥創立了大麻 品牌,後者在節目上爆料有80%的球員都會以某種形式吸食大麻,另外籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)也曾被好友爆料他不但是呼麻大戶,近期還投資了大麻公司。

現年41歲的哈靈頓接受節目「Club Shay Shay」的視訊訪談,他提到現今聯盟中有八成球員在呼麻,只差在「不同形式」,杜蘭特也在近日與「Weedmaps」公司簽下合作協議,欲推廣運動員使用醫療用大麻,他的好友也曾爆料對方的私生活相當無聊,沒事不出門就在家裡吸食大麻。

