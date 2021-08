8月26日是籃網球星哈登(James Harden)的32歲生日,收到各界祝福的他也在自己的Instagram上發動態感謝,其中除了有人發合照祝賀外,也有人送生日禮物給哈登作為祝賀。

在其中一篇動態中,哈登大秀前隊友衛斯特布魯克(Russell Westbrook)所送的新手錶並寫道:「這會永遠跟著我的,謝謝你。」這支手錶是來自瑞士知名品牌Ricard Millie,其中哈登所戴的款式就要價40萬元。

.@russwest44 got @JHarden13 a Richard Mille watch for his birthday 😱 pic.twitter.com/j9Wfgw4aZ2