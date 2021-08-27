NBA／湯普森愛狗成癡 被爆料簽約中途回家餵狗

勇士球星湯普森與愛犬Rocco感情深厚。（取材自IG）

勇士 球星湯普森（Klay Thompson）與自家愛犬Rocco感情深厚眾所周知，近日《The Athletic》整理前隊友回憶湯普森趣事，就談到他私下是多麼愛狗成癡，簡直到瘋狂程度。

前勇士長人厄席利（Festus Ezeli）就笑說：「當我被選進勇士，開始跟湯普森混一塊，那時候差不多是他開始養Rocco，他總是想把全部時間花在陪牠上面。」

「他對跟其他人出去一點興趣也沒，我會問他平常有何打算，他都回，『我要去跟Rocco作伴』，我還以為Rocco是個人呢，等我知道其實是狗，真的傻眼」，厄席利續道。

報德格雷戈里奧（Jerry DeGregorio）更透露：「當湯普森簽第一筆合約時，簽到一半竟然說要離開，他解釋，『大家，我得回家去一趟，我要去餵狗』。」

勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）也分享：「有次打季後賽 ，應該是打到西冠，有次Rocco跑來休息室，當我們在洗澡時，還闖進淋浴間，就這樣四處閒晃。」

「我心想，『我們就這樣讓這隻狗，在這逛大街還跑進淋浴間？還是在季後賽時候？』我還記得瓦瑞喬（Anderson Varejao）當場跟我講，『全世界會搞出這事的，大概就只有湯普森了』」，魯尼有些又好氣又好笑地說。