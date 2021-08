NBA／布萊恩冥誕 老湯普森：如果他還在 場均18分

8月23日是布萊恩(Kobe Bryant)的43歲冥誕,NBA 不少球員都發文懷念這位已故巨星。其中退役球星老湯普森(Mychal Thompson)不僅表出對布萊恩的懷念之情,更是在文章內表達出對他的肯定。

老湯普森在文章中寫道:「如果布萊恩還在湖人 ,他今天會歡度43歲生日,並且留下場均18分的成績,我想念布萊恩了。」湯普森過去曾效力湖人5個賽季,也在1987年和1988年與湖人一起奪下二連霸,並在1991年選擇退役。

布萊恩在生涯最後一年留下場均17.6分3.7籃板2.8助攻的成績,當時他已37歲,在退休 戰更是用60分的好表現精彩謝幕。雖然布萊恩已離世,但他傳奇的身影將會永留球迷心中。

Kobe wudda bin 43 today…and averaging about 18 a game if he was still on the Lakers…I miss Kobe