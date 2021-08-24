NBA／布萊恩冥誕 老湯普森：如果他還在 場均18分
8月23日是布萊恩（Kobe Bryant）的43歲冥誕，NBA不少球員都發文懷念這位已故巨星。其中退役球星老湯普森（Mychal Thompson）不僅表出對布萊恩的懷念之情，更是在文章內表達出對他的肯定。
老湯普森在文章中寫道：「如果布萊恩還在湖人，他今天會歡度43歲生日，並且留下場均18分的成績，我想念布萊恩了。」湯普森過去曾效力湖人5個賽季，也在1987年和1988年與湖人一起奪下二連霸，並在1991年選擇退役。
布萊恩在生涯最後一年留下場均17.6分3.7籃板2.8助攻的成績，當時他已37歲，在退休戰更是用60分的好表現精彩謝幕。雖然布萊恩已離世，但他傳奇的身影將會永留球迷心中。
Kobe wudda bin 43 today…and averaging about 18 a game if he was still on the Lakers…I miss Kobe— Mychal Thompson (@champagnennuts) August 23, 2021
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