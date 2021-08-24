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NBA／柯瑞爸媽驚傳離婚 結束33年夫妻關係

記者黃耿誼／綜合外電報導
柯瑞。（路透）
柯瑞。（路透）

根據美國媒體《TMZ》報導，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的父母老柯瑞（Dell Curry）和桑雅（Sonya Curry）驚傳離婚消息，雙方也已證實此事。目前58歲的老柯瑞和55歲的桑雅兩人在大學時期認識，之後於1988年結婚。桑雅在今年6月已提交離婚協議書，決定結束這段33年的婚姻。

兩人也接受《時人》專訪採訪，並說道：「經過過去一年的深思熟慮，我們決定要結束這段婚姻。雖然這會伴隨著巨大的悲傷，但我們的重點和願望是繼續維持家庭的幸福。我們對一路以來的祝福和成功都抱持著感謝，我們會繼續支持我們的子孫，且保持聯繫。我們希望隱私可以獲得尊重，並在我們前進的過程中為我們的家人祈禱。」

勇士一哥柯瑞的父母驚傳離婚消息。(歐新社)
勇士一哥柯瑞的父母驚傳離婚消息。(歐新社)

老柯瑞和桑雅育有三名子女，老大柯瑞與老婆艾耶莎（Ayesha Curry）目前已有三名子女，二弟小柯瑞（Seth Curry）則是與76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）的女兒結婚，並育有一女；老么希朵爾（Sydel Curry）則是與效力勇士的李（Damion Lee）共結連理，並懷有一子。

老柯瑞夫妻過去經常一起現身球場欣賞兒子們的比賽，螢幕上也總是顯現出恩愛形象，此次傳出離婚令外界一片錯愕。

柯瑞 勇士 美國

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