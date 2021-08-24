NBA／薪水+理財 詹姆斯18年賺10億

詹姆斯場外的事業版圖讓他累積可觀的資產。（歐新社資料照片）

球場上寫下不朽成就的詹姆斯（LeBron James），在場外的事業版圖堪稱是現役球員的第一人，也讓他累積可觀的資產。根據「富比世 」的報導，詹姆斯在18年的職業生涯，總收入超過10億美元，其中薪資將近4億美元，場外收入則是超過6億美元。

不過「富比世」也指出，在扣除納稅或其他開銷等因素後，詹姆斯的淨資產大約是達到8.5億美元。「富比世」同時也公布了詹姆斯主要的資產分布情況。

詹姆斯在球場端大概累積近4億美元，每年透過廣告代言能夠拿到數千萬美元。其中，他和事業合夥人卡特（Maverick Carter）所創立的SpringHill公司，價值達3億美元；而詹姆斯亦擁有四處房產，分別是家鄉阿克倫市的一處豪宅，以及加州 的三處房產，市價約有1億美元。

投資利物浦足球隊，讓詹姆斯賺不少。（取材自臉書）

詹姆斯一個重要的投資 是芬威體育集團。詹姆斯是在2011年投資利物浦足球隊650萬美元，透過這次投資，詹姆斯進一步擴大自己的商業版圖。如今價值已經達到7000萬美元；此外，詹姆斯另一個慧眼獨具的投資則是「Blaze Pizza」，當年他以不到100萬美元的投資獲得10%股份，目前價值也達到3000萬美元。

在這些主要投資之外，詹姆斯的現金和其他投資預估還有3.5億美元，加總起來是8.5億美元。