NBA／賈奈特發這張照片 證明仍不肯原諒艾倫

賈奈特（左起）、艾倫和皮爾斯當年組成「GAP」連線，幫助塞爾蒂克拿下2008年NBA總冠軍。(歐新社)

塞爾蒂克在近日宣布，將會在下個賽季退休 傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）的5號球衣。2007年轉戰塞爾蒂克的賈奈特，與艾倫（Ray Allen）和皮爾斯（Paul Pierce）組成「GAP」連線，率領綠衫軍拿下2008年NBA 總冠軍。

不過在2012年，艾倫的轉隊使得皮爾斯、賈奈特與他關係降至冰點。皮爾斯和賈奈特也曾在節目中說到有關三人的關係，他們都認為艾倫轉隊投奔熱火並非撕破臉的主因，而是離開卻未與隊友道別就投向死敵，不告而別造成的背叛感成了這段兄弟情破裂的關鍵。

事隔多年艾倫與皮爾斯的關係已不像當年如此糟，不過與賈奈特之間依舊是不相往來的狀態，直至今日雙方仍是如此。賈奈特23日在自己的Instagram上發布一張與朗多（Rajon Rondo）、皮爾斯的合照，但卻被人發現原圖其實是有艾倫的，只是被賈奈特裁切掉了。

賈奈特將會在2021梯次的名人堂中，以皮爾斯的介紹人出席；艾倫則會在名人堂典禮上擔任波許（Chris Bosh）的引薦者。昔日綠衫軍三巨頭，將在本屆名人堂盛事中再度聚首，屆時三人將會有什麼互動，也令外界相當期待。