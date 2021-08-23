加冕NBA「第一帥」 波總只差26勝…本季可望達標

波波維奇有希望在下一個球季成為NBA最多勝教頭。（路透）

生涯奪下五座NBA總冠軍，近期更帶領美國 隊贏得奧運金牌，波波維奇（Gregg Popovich）的教練人生可說是沒有遺憾。有關他還會在馬刺 執教多久，也成了外界關注的焦點。

不過據「紐約時報 」知名記者史坦（Marc Stein）透露，波波維奇至少下個賽季還會繼續執教球隊，因為他還有新的里程碑等待突破。

目前波波維奇生涯例行賽的勝場數已經累積達到1310勝，僅次於老尼爾森（Don Nelson）的1335勝和威肯斯（Lenny Wilkens）的1332勝，新賽季只要再拿26勝，波波維奇就將躍居史上第一。

不過對已經72歲的波波維奇來說，在馬刺已經連續兩年無緣季後賽之後，球隊今夏也開啟了重建計畫，走了德羅展（DeMar DeRozan）、米爾斯（Patty Mills）、蓋伊（Rudy Gay）等球員，馬刺勢必將面臨一段戰績陣痛期，對波波維奇的執教也將是新的考驗。

先前一家運彩公司「Caesars Sportsbook」已經針對新賽季的勝場數進行預估，馬刺被認為只能拿到29.5勝。