FILES-US-ENTERTAINMENT-CANADA-FILM-BOXOFFICE (FILES) In this file photo basketball player/actor LeBron James arrives at the Warner Bros Pictures world premiere of "Space Jam: A New Legacy" at the Regal LA Live in Los Angeles, California, July 12, 2021. - New Warner Bros. release "Space Jam: A New Legacy" rocketed to the top of the North American box office over the weekend, taking in an estimated $31.6 million in the best showing of a family film since Covid first hammered the industry. The live action/animated movie -- a sequel nearly 25 years after the original "Space Jam" with Michael Jordan -- has NBA superstar LeBron James teaming up with Bugs Bunny and other Looney Tunes characters in a high-stakes basketball game against a rogue artificial-intelligence entity threatening his son. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

喬丹 (Michael Jordan)或詹姆斯(LeBron James),誰才是史上最偉大NBA 球員?活塞新科狀元郎康寧漢(Cade Cunningham)日前就對此問題作出自己回覆,強調以眼見為憑觀點來說,他認為詹姆斯會是他的答案。

「對我來說,很難把其他人擺在詹姆斯之前,因為他是我親眼看過最強的球員。相信我,我也看過所有喬丹經典好球,這傢伙絕對與眾不同,我也不會反駁你們覺得喬丹才是史上最偉大球員,但我眼睛告訴我,答案是詹姆斯」,康寧漢指出。

康寧漢出生於2001年,所以即便是喬丹2次復出在巫師最後2年都不可能有所印象,更遑論是公牛王朝2度3連霸階段,詹姆斯生涯巔峰則符合他接觸籃球年紀,值得一提是他出身達拉斯,曾提及諾維茨基(Dirk Nowitzki)是自己啟蒙偶像,也對諾維茨基2010年擊敗詹姆斯奪冠印象深刻。