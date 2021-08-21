NBA／新季最佳球員預測0票 詹姆斯貼「過氣王者」反擊

湖人隊與球隊一哥詹姆斯在最佳球員評比中未獲得太多青睞。（歐新社資料照片）

NBA新賽季將在10月中開打，美國 媒體ESPN在近日邀請10位聯盟球探與高層針對新賽季球員表現與休賽季異動進行預測與評比，其中在最佳球員部分公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）各拿下五票，而籃網也被選為冠軍熱門，反觀湖人 隊與球隊一哥詹姆斯（LeBron James）在評比中，並未獲得太多青睞。

在過去兩個賽季受到新冠肺炎疫情干擾導致步調大亂的NBA，今年總算慢慢找回昔日節奏，在選秀會與夏季聯賽已於日前落幕後，緊接而來的就是季前訓練營以及即將在10月開打的新賽季。

而ESPN在近日就邀請了聯盟10名球探與高層進行評比，其中在年度最佳球員中，上季剛帶領公鹿奪冠的安戴托昆波，以及帶領美國隊在東京奧運 奪金的籃網杜蘭特，各拿下五票。

反倒是詹姆斯並未獲得任何一張選票，這也讓他相當不滿的在個人推特上留言反擊，並附上「過氣王者」的標籤，「謝謝你們，這彷彿在嫌我的動力還不夠多。」

至於在冠軍預測部分，籃網則是以六票擊敗湖人的兩票，衛冕軍公鹿與熱火隊則是各拿下一票，其中一名東區高層就直言，只要籃網保持健康將會取得很明顯的優勢。

反觀湖人雖在休賽季期間交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），與詹姆斯和戴維斯(Anthony Davis)組成三巨頭，但這筆交易案卻在最差的休賽季異動中獲得兩票，一名西區球探就直言，雖然他是衛斯特布魯克的球迷，但並不認為他的加入會適合湖人的陣容。

而十名球探與高層中有五人認為，熱火先簽後換獲得暴龍隊後衛羅瑞是休賽季最佳的異動，也成為熱火被認為有機會挑戰冠軍的因素。