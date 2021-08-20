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NBA／巴特勒曝布萊恩拒絕戰術「球給我能成為歷史」

記者黃耿誼／綜合外電報導
巴特勒、布萊恩。（Getty Images）
巴特勒、布萊恩。（Getty Images）

由熱火射手羅賓森（Duncan Robinson）主持Podcast節目《The Long Shot》，日前找來現任熱火助教也是前NBA球星巴特勒（Caron Butler），他在現場就分享了一個有關已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的故事。

「我從未說過這個故事」，巴特勒說道：「我們當時作客夏洛特，我們叫了暫停，雙方比數平手。當時只剩下4秒，進攻時間只剩3秒。當時教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）畫完了戰術，當他再度擦掉戰術時，布萊恩就說，『管他的，把球給我就好』。」

「接著布萊恩還說，『把球發給我的人將成為歷史的一部分』。當時歐登（Lamar Odom）就說，『我想成為歷史的一部分』。他就去把球發給布萊恩，然後布萊恩投進了，終結了比賽」，巴特勒續道，不過巴特勒的記憶與現實有不小落差。

當時的比數應是115：116湖人落後1分，時間是剩下6秒且教練也早在季中更換為韓布倫（Frank Hamblen），此外發球者也不是歐登而是華頓（Luke Walton）。

巴特勒生涯在NBA賽場征戰14個賽季，其中2004-2005年賽季曾短暫效力湖人與布萊恩成為隊友，該年湖人以34勝48負排名西區第11名，無緣進入季後賽

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