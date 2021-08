ESPN透過記者邦普斯(Tim Bontemps)發布聯盟各隊人士意見調查結果,雖然樣本數很少只有10人,但依然成功創造話題,就連湖人 球星詹姆斯(LeBron James)都發表了意見。

調查內容其中1題是新賽季最佳球員名號歸誰所屬,安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與杜蘭特(Kevin Durant)各拿到5票,同列第1,換言之詹姆斯沒有拿到任何選票,看來他也相當不滿。

詹姆斯就在推特 發文表示:「謝謝你們,這彷彿在嫌我還不夠多動力呢。」最後還不忘加上「過氣王者」標籤,顯然迫不及待要證明質疑者是錯的。

THANK YOU! As if I didn’t need more to⛽️ ME! #Washed👑