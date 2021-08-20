NBA少見單身貴族 杜蘭特：不急著生子

杜蘭特自解單身之謎。（路透）

除了2018年對戰快艇 隊時的口角爭執導致離隊之外，杜蘭特（Kevin Durant）與格林（Draymond Green）在「The Bleacher Report」的對話訪談中也談到了本身的私生活問題。

杜蘭特至今仍單身、沒有孩子，這在NBA 的世界裡相當罕見。

杜蘭特在訪談中表示：「生孩子意味著很大的承諾。我想目前應該專注於自己的工作，我需要一些獨處和休閒時間。最終我還是會有孩子的。但是隨著年齡增長，我認為自己變得更好、更成熟、更了解自己。如果想要邀請某人與我一起生活，我認為現在正是非常完美的時候。相比於10年前的自己，當時我對一切都感到不知所措。所以我認為等待的時間越長，就會變得越好。」

格林追問杜蘭特，是否會擔心等的時間太長，結果自己的孩子不知道誰是杜蘭特？

杜蘭特回答：「我倒希望他不知道。只要我還在NBA打球，外界對他的期待就一定會是他也要進入NBA打球。所以如果真的有個小KD，你當然會期待他也成為一個籃球運動員 。」

他笑著說，「我甚至不知道自己的孩子會不會長得像我一樣高，也不知道他是否會像我一樣對籃球運動如此痴迷。誰知道呢？我不希望我做的一切給我的孩子造成任何壓力，只希望他能按照自己的方式成長。」