夏季聯賽最後一天賽程,在拓荒者對上火箭的比賽中,布朗(Greg Brown III)的一次灌籃吸引了大家的目光。比賽進行到上半場尾聲時,拓荒者的艾勒比(CJ Elleby)搶到籃板球快傳給跑在前頭的布朗,隨後布朗秀了一手胯下換手灌籃。

來源:聯合影音網

布朗是拓荒者今年唯一的新秀,在第二輪第43順位被選中。今年19歲的布朗,之前就讀德州 大學,在NCAA 出賽26場,場均攻下9.3分6.2籃板,且也獲選為去年Big12聯盟的新秀第一隊。布朗的暴扣也吸引到詹姆斯(LeBron James)的關注,並且詹皇也在自己推特 上發文稱讚布朗的表現。

Gregg Brown III my GOODNESS!!!!! On the break though. Sheesh!! 😱